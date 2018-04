Ebausu levik ei takista teadlasi tulevikku loomast

Immunoloogiapäeva pühendamine tuberkuloosile kannab endas aga palju laiemat sõnumit. Nimelt on immunoloogias viimastel aastatel olnud tähelepanuväärseid saavutusi, milleni on jõutud mikrorganismide ja nende peremeesorganismide immuunsüsteemi omavahelisi suhteid uurides. On ilmnenud üsna üllatavaid fakte, mis on lükanud ümber seniseid arusaamu immuunsüsteemi esmastest kaitsemehhanismidest – sellest, mida me nimetame «loomulikuks immuunsuseks».

Kui varem oldi kindlal veendumusel, et loomulik immuunsus ei ole võimeline ära tundma haigustekitajat niimoodi, et ta «meenutab» eelmist kontakti, siis praeguseks on selgunud, et see pole nii. Loomulikul immuunsusel on võime reageerida samale haigustekitajale viisil, milles kajastub varasem kokkupuude. Seda tüüpi ilminguid on hakatud nimetama «treenitud immuunsuseks». Kuigi nende nähtuste olemus pole päris selge, on siin nähtavasti tegemist mitmesuguste epigeneetiliste ehk DNA järjestusse mitte puutuvate geneetiliste muutustega ja ainevahetuslike protsessidega vastavates rakkudes.

Immuunrakkude ainevahetuse uurimise olulisusele osutas ka hiljutine artikkel ajakirjas Science, mis kandis üsna intrigeerivat pealkirja «Immuunrakke dieedile panemas» (Science, vol. 359, 30. märts, lk 1454). Tõepoolest, hulga teadusgruppide uurimistulemused näitavad, et muutes lokaalselt immuunrakkude ainevahetust, võime sihipäraselt muuta kogu immuunreaktsioonide ahelat, misläbi suruda alla sealseid põletikuprotsesse ja parandada võimalusi haige paranemiseks või vähemalt hoida ära ägenemise. Muidugi on siin õigete sihtmärkrakkude kindlakstegemine ja iseloomustamine väga oluline, et kasu asemel mitte kahju teha. Kahtlemata ei ole aga neid muutusi ühe või teise autoimmuunhaiguse kulgemises võimalik saavutada mingite müstiliste dieetidega, mistahes nime me ka neile ei paneks.

Samas on meil veel lahendamata mitu immunoloogia keskset küsimust. Näiteks: millest on tingitud inimeste immunoloogilised erinevused? Juba ammu sai selgeks, et pelgalt geneetiliste iseärasusega sellist tohutut varieeruvust inimestevahelises immuunreaktiivsuses me kindlasti seletada ei saa. Näiteks esineb esimest tüüpi diabeeti geneetiliselt identsetel kaksikutel eri sagedusega – vaid ligikaudu pooltel kaksikutest esineb diabeet samal ajal.

Hiljutine tervete ja haigete inimeste suuremahuliste andmebaaside võrdlus on näidanud, et kuigi inimeste geneetilised iseärasused loevad palju, on iga indiviidi puhul siiski määrava tähtsusega teda elus saatnud eluolustikulised ja väliskeskkonna tingimused. Samuti pööratakse järjest rohkem tähelepanu inimese normaalse mikrofloora ja immuunsüsteemi kooslusele. Näiteks ajakirjas Nature (vol. 555, 8. märts, lk 210) publitseeritud uurimusest selgus, et just seedetrakti mikroflooral oli immuunsüsteemi talitluses tähtis roll, samal ajal kui seos uuritute geneetiliste iseärasustega osutus seniarvatust palju väiksemaks.

Teatavasti on seedetraktil tähtis koht immuunregulatsioonis osalevate rakkude arengus. Need on rakud, mis määravad immuunsüsteemi eripära mitmesuguste krooniliste haiguste, sealhulgas autoimmuunhaiguste ja allergiate puhul. Just ravi eesmärgil regulatoorset võimet omavate immuunrakkude ja teiste rakkude (sealhulgas vähirakkude) regulatoorsete pinnamolekulide mõjutamine on praegu üks immunoloogia keskseid tähelepanupunkte. Samas on paranenud ka väljavaated põhimõtteliselt uute tehnoloogiate rakendamiseks immunoloogiliselt efektiivsete personaalsete ravimite väljatöötamisel. T-lümfotsüütide pinnal oleva TCR-retseptori insenergeneetiline muutmine nii, et need rakud tunneksid ära haiguse tekkes osalevad kesksed antigeenid ja seeläbi käivitaksid vajalikud immuunreaktsioonid, on ühed praeguste kliiniliste uuringute peamised eesmärgid (Science 2018, vol. 359, 23. märts, lk 1361).