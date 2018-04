Leht: eurooplastega tülli keeranud inglased kaaluvad oma GPSi-alternatiivi loomist

Tüliõunaks on juba aastaid arenduses olnud Euroopa oma projekt Galileo, mis peaks pakkuma konkurentsi ameeriklaste käsutuses olevale, kuid kõikjal üle maailma kasutatavale GPSile. Kokku on projekti praeguseks investeeritud kümme miljardit eurot, millest 1,4 on panustanud Ühendkuningriik, kirjutab Financial Times.

Pärast 2016. aasta suvel aset leidnud Brexiti hääletust on Euroopa Komisjon aga inglasi ja nende ettevõtteid aina enam projekti eelseisvatest töödest välja arvama. Briti ettevõtlusminister Greg Clark on aga väidetavalt alustanud konsultatsioone seni investeeritud raha Brüsselist tagasi saamiseks. Muu hulgas toob ta välja, et brittide kõrvale jäämine kahjustaks tõsiselt julgeoleku alast koostööd.

«Oleme komisjonile selgeks teinud, et ei nõustu nende Galileo-teemalise seisukohaga, mis võib tõsiselt kahjustada mõlemale osapoolele kasulikku koostööd turvalisuse ja riigikaitse alal,» teatas minister. «Arvestades UK keskset rolli programmis, võib iga selline väljaarvamine tuua kaasa aastate pikkuseid hilinemisi ja miljarditeni ulatuvaid lisa-eelarveid.»

Vastumeetmetena plaanivad inglased blokeerida eelseisvat Galileo satelliitide rahastamisotsust ja takistada rakettide õhkutõusu neile kuuluvatelt saartelt.