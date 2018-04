Video: rahvas, kes kasutab suhtlemiseks kõnet matkivat trummimängu

Kui tavaline inimkõne võib soodsate tingimuste puhul kuulda olla maksimaalselt 200 meetri kauguselt, siis vihmametsas elav 1500st inimesest koosnev Bora põlisrahvas on leiutanud oma džunglit mööda hajali paiknevate külade vahel side pidamiseks hoopis leidlikuma viisi. Nende inimkõnet matkiv trummimäng võimaldab neil nimelt üksteisega «rääkida», olles samas üksteisest mitme kilomeetri kaugusel, kirjutab Newsweek .

Kuigi erinevaid sõnumite pikkade vahemaade taha saatmise süsteeme on teadagi teistelt põlisrahvastelt. Klassikalisteks näideteks võib pidada näiteks Põhja-Ameerika indiaanihõimude, vanade hiinlaste ja kreeklaste kasutatud suitsusignaale. Borad on aga suutnud trummirütmidesse «kirjutada» kogu oma keele. Oma värskes uuringus näitavad saksa teadlased nüüd, et lisaks keele sõnalisele sisule suudavad nad edasi anda aga ka keele rütme ja kõlalisi muutusi.