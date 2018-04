Ilmateadlased: Euroopat hakkavad lähitulevikus räsima võimsad tormid

Atlandi ookeani talvised tormillained on viimase seitsmekümne aasta jooksul tõusnud märkimisväärse kiirusega. Ajakirjas Geophysical Research Letters avaldatud uurimuse kohaselt on kõige metsikumaks muutunud Iiri- ja Šotimaad räsivad lained. Mõlema maa rannikuil on keskmine talvine lainekõrgus tõusnud seitsmekümne aasta jooksul 10 millimeetrit aastas. Seega võrreldes 1948. aastaga on lained keskmiselt 0,7 meetrit kõrgemad.