Galerii: imelised kaadrid täiuslikult säilinud uppunud laevalt

Schott ütles, et aluse külastamine oli nagu ränd kadunud aegade hiilgusesse. 1911. aastal karile sõitmise tagajärjel hukkunud Gunilda on peale struktuursete vigastuste ülimalt hästi säilinud ning Schotti kaadrid laevast manavad ette muistsed luksused. Gunilda lebab üle 80 meetri sügavusel järvepõhjas, kus on kaunis pime ja külm, kõigest 3 kraadi. Halb nähtavus tegi niigi kitsastes oludes sukeldumise kaunis keeruliseks aga Schotti sõnul oli see igat kaadrit väärt.