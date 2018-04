Ajalooline otsus: Euroopa Liit keelustas mesilaste hävimises süüdistatud putukamürgid

Mitmed uuringud on omavahel veenvalt sidunud mesilaste suremuse ning neonikotinoidide kasutamise, vahendab BBC.

Uus keeld laiendab 2013. aastast kehtinud keeldu kolmele neonikotinoidide klassi kuuluvale kemikaalile. Seni oli keelatud kasutada neid putukamürke teatavate kultuurtaimede kasvatamisel, uue keelu all ei tohi aga enamike neonikotinoide välitingimustes üldse kasutada.

«Mesilaste tervis on mulle ülimalt tähtis kuna puudutab loodusliku mitmekesisust, toidu kasvatamist ning keskkonda,» ütles BBC'le Vytenis Andriukatis, Euroopa Komisjoni Toidu ja Tervise asepresident.

Keskonnakaitseaktivistid tervitavad uut otsust. «Nende putukamürkide keelustamine on mesilastele lootusekiir,» ütles Antonia Staats Avaazist.

«Lõpuks ometi võtavad valitsused kuulda oma kodanikke, teaduslike asitõendeid ning talunikke, kes teavad, et mesilased ei saa nende kemikaalidega koos elada ja meie ei saa elada mesilasteta,» lisas Staats.

Kuid kostub ka vastupidiselt meelestatud hääli. Mitmed talunikud arvavad, et putukamürkide keelustamine ei mõjuta kuidagi mesilaste ja teiste tähtsate tolmendajate heaolu. BBC vahendab aktivistide arvamust, et see keeld võib tuua Euroopa Liitu uue ajastu mille käigus peetakse keskkonna vajadusi tähtsamaks kui majandusliku tootlikust.

Neonikotinoidide keelustamist toetas ka Eesti. Maaeluminister Tarmo Tamm ütles tänases teates: «Meie jaoks on esmatähtis tagada taimekaitsevahendite ohutus nii inimeste kui ka loomade tervisele ning keskkonnale. Kuna on piisavalt tõendeid nende toimeainete negatiivsest mõjust tolmeldajatele, siis oleme seisukohal, et nende kasutamine avamaakasvatuses tuleb keelustada. Seetõttu toetab Eesti tänasel hääletamisel Euroopa Komisjoni ettepanekuid keelustada neonikotinoidsete toimeainete kasutamine avamaakasvatuses.»