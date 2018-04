Püssid, batsillid ja puud: lõviosa gorilladest elab väljapool kaitsealasid ohtliku elu

Suurimad gorillade ohustajad on salakütid, ebola ning eluruumi hävitamine ehk metsade raiumine. Viimase kümne aasta jooksul läbi viidud uurimistöö avaldati see nädal ajakirjas Science Advances . Töö autorite hinnangul vajavad inimahvide populatsioonid senisest tunduvalt suuremat tähelepanu ning hoolt, vahendab BBC .

Strindbergi töörühm arvutas välja ka tasamaagorillade arvukuse igaaastase languse: 2,7 protsenti vahemikus 2005 kuni 2013. Mõlemad liigid on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punases nimekirjas. Tasamaagorillad on punase nimekirja järgi äärmiselt ohustatud ning tšeegošimpansid on ohustatud liikide hulgas.