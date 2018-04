Uuring: neandertallastele sai saatuslikuks nende väiksem vaimne võimekus

Jaapani teadlaste uudne uurimismeetod võimaldab esimest korda võrrelda varase inimese ja neandertallaste aju struktuuri. Tuleb välja, et inimese pealejäämise põhjus võib olla suurenenud vaimne võimekus.

Praegu on Homo sapiens ainus elusolev inimliik maamunal, kuid veel kuni 40 000 aastat tagasi jagasime maid mitme lähisugulasega: Florese saarel Homo floriensis’ega, Siberis Denisova inimesega ning Euroopas vast kuulsaima sugulase Homo neanderthalensis’e ehk neandertallastega.

Viimastega elasime isegi pikka aega koos ning geeniuuringud on kinnitanud sedagi, et kaks inimliiki ristusid omavahel ja kõigis Aafrikast väljaspool elavates nüüdisinimestes on alles kübeke neandertallaste geene.