Keskkonnafüüsikud said jälile mehhanismile, kuidas metsad ise vihma loovad

Atmosfäär koosneb paljudest komponentidest, millest osad on väga kõrge kontsentratsiooniga, nagu lämmastik ja hapnik (kokku >81%), ning teised väga väikesega (vaid miljondik). Kuid kogus ei ole olulisuse näitajaks ning just väga madala kontsentratsiooniga ühendid määravad tihtipeale õhu saastatust ning ka kliimat. Üheks selliseks on oksüdeerunud orgaanilised ühendid mida on vaid üks molekul iga saja miljardi õhumolekuli kohta, kirjutab ERR Novaator.