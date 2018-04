Teadlane hoidis surnud sea aju «elus» 36 tundi

Sestan sõnas märtsi lõpus toiminud kohtumisel, et hüpoteetiliselt saaks sama tehnikat kasutada ükskõik mis aju peal. Kerkib esile kaunis kummaline eetiline küsimus, kui säärane protseduur viiakse läbi loomuliku surma surnud inimesega. Kas sääraselt toimivana hoitud ajul on samasugused omadused ning ka õigused kui elusal inimesel? Sestan oli möödunud nädala ajakirja Nature juhtkirja üks autoreist, mis arutles eksperimentide jaoks loodud ajulaadsete organite eetiliste õiguste üle

Kuigi teoreetiliselt võimalik, on kaheldav, et inimajuga sarnaseid katseid korrata saab, ütles The Guardianile Londoni ülikooli neuredogeneratsiooni professor Frances Edwards. Nimelt on teadlastel võimalik omandada äsja tapetud terve sea aju kohe pärast looma hukku ning aju säilimise tagamiseks jahutada. Kuna tõve tõttu lahkunud või loomuliku surma surnud inimese aju oleks bürokraatia mehhanismide tõttu võimatu nõnda kiiresti kehast eemaldada ja jahutada, oleks iga inimaju teadlaste kätte jõudes juba põhjalikult lagunema hakanud.