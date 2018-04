Teadlased: Põhja-Korea järsu meelemuutuse taga võib olla tuumakatastroofi oht

Möödunud nädalal toimunud Põhja- ja Lõuna-Korea kohtumisel toimunud ootamatult järsule pingelangusele võib olla seni vaka all hoitud, ent paljudele inimestele eluliselt ohtlik põhjus. Nimelt näitab grupp Hiina Teaduste Akadeemia geolooge peagi teadusajakirjas Geophysical Research Letters, et 2017. aasta septembrikuus toimunud tuumakatsetuses purunes nii Punggye-ri tuumapolügon kui ka selle kohal olev mägi, teatas Associated Press.

Nagu teada, vabaneb tuumarelvade plahvatusel tohutus koguses energiat ja soojust ning tugevale maa-alusele lõhkamisele ei pruugi geoloogilised struktuurid lihtsalt vastu pidada. Et just nii võis juhtuda 3. septembril toimunud 100-kilotonnise plahvatuse tagajärjel, viitab tõsiasi, et 8 ja pool minutit pärast plahvatust fikseerisid seismomeetrid 6,3-magnituudilise maavärina, millele järgnesid veel neli nõrgemat järeltõuget.

Kuna värinate epitsenter asub piirkonnas, kus maavärinaid esineb vaid väga harva, on selle kõige tõenäosemaks põhjuseks just võimas tuumakatsetus. Võrdluseks – Hiroshimale heidetud pommi võimsuseks oli vaid 15 kilotonni.

«Varing tegi Mantapi mäe aluse taristu tõenäoselt tuumakatsetusteks kõlbmatuks. Arvestades Põhja-Korea tuumakatsetute ajalooga, võivad edasised katsetused tuua kaasa veelgi suurema varingu, mis tekitaks arvestatava keskkonnakatastroofi,» kirjutavad teadlased ajakirjas Geophysical Research Letters.

Oma hinnangus tuginevad hiina geoloogid kogutud täpsetele seismoloogilistele andmetele ning enne ja pärast katsetusi tehtud satelliidifotodele. Tuleb välja, et senised katsetused olid tekitanud mäesse sellises koguses murranguid, et ühel hetkel ei pidanud need enam lihtsalt vastu ning ette tuli «kriitiline piir».