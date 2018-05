Algab maailma ajaloo suurim ekspeditsioon Antarktikasse

Thwaite'i liustik on umbes sama suur kui Suurbritannia ning on viimasel ajal usinalt sulanud. Võrreldes üheksakümnendate aastate keskpaigaga on liustiku sulamise määr kahekordistunud ning ainuüksi Thwaite'ilt sulav vesi vastutab 4 protsendi ulatuses maailmamere tõusu eest, vahendab BBC.

Arvutisimulatsioonid näivad viitavat, et Thwaite'i liustiku veepealne osa võib lähiajal ära murduda, tõstes globaalset mereveetaset kuni 80 sentimeetrit. Projekti juht David Vaughan ütles BBC'le, et tänaseks on Thwaite pöördumatu sulamise piiri peal. Kindlamateks hinnanguteks peab palju ulatuslikemaid vaatlusi ja mõõtmisi tegema.

Thwaite'i liustikule on plaanis saata mitme ekspeditsiooni jooksul ligi 100 teadlast kes uurivad hiigelsuure liustike kõiki aspekte alates voolukiirusest lõpetades sulamise määraga. Uurimistööks on eraldatud üle 22 miljoni euro millele lisanduvad umbes samal määral transpordikulud. Ekspeditsioonide seeria on USA Rahvusliku Teadusfondi ja Ühendkuningriigi Keskonnanõukogu koostöö ning suurim ekspeditsioon lõunamandrile pärast selle kaardistamise projekti 1940-ndatel aastatel.

Thwaite liustik saab alguse maismaa kohal, kus langenud lumi jääks kokku surutakse ning seejärel viib jääjõgi need mere kohale. Thwaite'i lõpus mere peal on selle paksuseks mitusada meetrit, kuid sulades see üha õheneb.

Anna Hogg Leedsi ülikoolist seletas, et sulamine algas pärast 2000. aastat ning liigub sisemaa poole umbes 10 kilomeetri võrra aastas. Liustikud sulavad ka altpoolt, suurendades ala kus jää vee peale toetub ning sellega tõstes ka lahti murdumise ohtu.