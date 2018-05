Teadlased: levinud narkootikum leevendab rasket vaimset häiret

Meditsiiniteaduse ajakirjas Lancet Psychiatry ilmunud uuring on saanud ka mõningase kriitika osaliseks. Katses ei kasutatud platseebosid. Kontrollrühm koosnes vaid neist katsealustest, kes said kõige väiksema koguse MDMAd. Samas kirjutavad eksperimendi läbi viinud teadlased eesotsas Michael Mithoeferiga töö tulemusi tutvustavas teates, et 86 protsenti katsealustest, kellele manustati 75 milligrammi ainet näitasid tugevaid paranemise märke. Aasta pärast katse lõppu oli samuti MDMA mõju tunda. 16 patsiendil 26st ei saanud enam täheldada PTSD sümptomeid.

Oleks viga sellest katsest järeldada, et MDMA üksi on katsealuste tervenemise põhjuseks. Töö autorid toovad välja, et MDMA mängis rolli just psühhoteraapia hõlbustajana. MDMA omavoliline ning ebaseaduslik manustamine võib aga muid probleeme tekitada. Neli viiendiku katsealustest tõi välja, et neil esines arvatavasti aine manustamisega seoses peavalusid ning suurenenud ärevust. Seega peab ravimikatsete järgmisesse staadiumisse liikumisel olema ettevaatlik. Pärast esmase mõju kadumist võib MDMA põhjustada järsku ajutist meeleolulangust ning seega on vaimselt ebastabiilsete inimeste hulgas selle kasutamine võimalik vaid korraliku meditsiinilise järelevalve all.