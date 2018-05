Tänapäevaste inimeste DNA uuring reetis Ameerika esmaasutajate arvu

Teistpidi on aga võimalik kasutada ka nüüdisaegset geneetilist materjali, et statistiliste meetodite abil välja arvutada, kui suur võis olla algne populatsioon. Selleks võrdlesid uuringu autorid üheksat DNA mittekodeerivat ehk valkude sünteesiga mitte seotud lõiku, millel on ometigi oluline roll paljudes raku talitusega seotud protsessides. Kõik proovid pärinesid populatsioonidest, mida on seostatud Beringi maasilla ületamisega – 10 Siberi rahvaste indiviidilt, 10 Ameerika indiaanlaselt ja 15 Hiina indiviidilt.