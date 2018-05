Soovitus metsaomanikele: ettevaatust müümisel!

Kahte sorti erametsaomanikud. Foto on tehtud Karula Rahvuspargis, kus lageraieid ei tehta ja metsa majandatakse püsimetsana. Paremal on kohaliku mehe Arno Saaroni mets, kes juba paarkümmend aastat majandab seda metsa vana talupojatarkuse järgi. Vasakul on OÜ Valga Puu sanitaarraie nime all tekitatud harvik.

Intensiivse metsaraie eestkõnelejad on väitnud, et erametsaomanikud on asunud oma metsamaad müüma hirmus, et eesseisev raiemahu piiramine vähendab nende vara väärtust. Sellele lisandub metsafirmade massiivne müügisurve – küll reklaamikampaaniatena, küll otsekontaktidena metsaomanikega (need teada ja tuntud helistamised). Huvitav, miks nemad ei karda osta sellist vara, mille väärtus väheneb?