«Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on». Kuidas kõik algas?

​Kuidas see ilmakärakas juhtus, mis meie aegruumi olevaks tegi ja mida füüsikud on hakanud nimetama Suureks Pauguks? Sellest ei tea me tuhkagi. Einsteini võrrandid ei ütle silpigi selle kohta, mis toimus enne. Tuleb meenutada, et meiega võrdselt targad inimesed elasid maamunal juba väga ammu. Seega on mõistlik vaadata tsivilisatsiooni ajalukku ja arvestada ka kõige vanemate Suure Paugu kirjeldustega.