Teadlased avastasid kuidas lindude nokk dinosaurustel välja arenes

I. dispar elas 60 kuni 100 miljonit aastat tagasi ning oli mitmes mõttes tänaste kajakate sarnane. Peale samade mõõtmete lendas I. dispar samuti vee läheduses ning ilmselt toitus kaladest, koorikloomadest ja muust säärasest. Oma toidulaua tõttu areneski loomal välja omalaadne koon mida paleontoloogid peavad tänaste lindude nokkade vanimaks eelkäijaks, vahendab The Guardian .

I. dispar'i lõualuud meenutavad tema eelkäijate dinosauruste omasid. Mõlema lõualuu servas jooksis terav hammasterida, mida tänapäeva lindudel ei esine. Kuid ülalõua otsas oli konksukujuline moodustis, mis koosnes sarnast tüüpi luust kui tänapäeva lindude nokk. Lisaks näitasid kivistised, et seda konksu kattis keratiin, sama aine millest koosnevad teiste loomade karvad, sarved ja küüned. Keratiin katab ka tänaste lindude nokki. Uurimistöös osalenud Bhart-Anjan Bhullar ütles The Guardianile, et arvatavasti kasutas I. dispar seda konksu toidu püüdmisel ning suupärasteks paladeks rebimisel.