Hea uudis: väljasuremise äärel olnud küürvaalad näitavad taastumise märke

Kuus aastat kestnud välitööd ja pea 500 uuritud isendit kinnitavad – küürvaalade (Megaptera novaeangliae) käsi on taas paremini käima hakanud. Kuni 16-meetriseks kasvavad küürvaalad olid kunagi ühed kütitumad mereimetajad, kelle arvukus jõudis 1960ndateks, mil jõustusid esimesed nende tapmist keelavad rahvusvahelised lepped, langeda vaid kümnendikuni küttimiseelsest, kirjutab New York Times .

Hiljuti avaldas grupp teadlasi ajakirjas Royal Society Open Science uuringu , milles näitavad põhjalikele välitöödele tuginedes, et ka pikkloibvaaladena tuntud loomade arvukus on taas tõusuteel. Lisaks oli ka suurem osa emasloomadest tiined, mis tähendab aga mõistagi arvukuse edasistki kasvu.

Kuigi küttimise keelul on positiivseid järelmeid täheldatud teistegi vaalaliikide puhul, on see küürvaalade puhul eriti kontrastne, kinnitas New York Timesile uuringut juhtinud Santa Barbara California Ülikooli dotsent Ari Friedlaender. Tema sõnul võib liigi suhteliselt suurema edukuse põhjuseks olla nende parem taastumisevõime – võrreldes näiteks sini- ja heeringvaaladega on nad väiksema kehamassiga ja lühemate tiinustega. Lisaks toimub nende paljunemine konkreetsetes ookeanipiirkondades ja mitte avamerel, mis suurendab kaaslase leidmise tõenäosust.