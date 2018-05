Eestis on õhk puhas

Maailmas on kõige parem õhukvaliteet Soomes, vahendab Yle Soome meteoroloogia instituudi teadet, mis tugineb Maailma tervise organisatsiooni statistikale. Õhukvaliteedi seirejaamade andmetel on Soomes kuus mikrogrammi peenosakesi ühe kuupmeetri kohta ja see on kõige väiksem näitaja maailmas. Ligilähedaselt sama hea õhukvaliteet on Eestis, Rootsis, Kanadas, Norras ja Islandil.