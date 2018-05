Rauaaegne veresaun Ölandi linnuses

Postimehega vestles bioarheoloog ja osteoloog Clara Alfsdotter, kes Sandbys kaevas välja inimsäilmed ja uuris neid. Alfsdotteri sõnul on see üsna haruldane leid. Ajaloolised ja arheoloogilised tõendid viitavad, et Sandby linnus hüljati pärast 5. sajandi lõpul korraldatud massimõrva.