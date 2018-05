Uuring: naised ei lase mehevalikul end hormoonidest häirida

Mitmetes varem läbiviidud sarnastes katsetes on leitud, et naised peavad rasestumisvastaseid tablette võttes või menstruatsiooni ajal meeldivamaks näiliselt madalama testosteroonitasemega mehi. See peegeldus näiteks ümarama lõua ja õhemate kulmudega nägude eelistamises, kirjutab ERR Novaator.