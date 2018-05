Tutanhamoni hauakambri «salakambri» otsingud kukkusid läbi

Veidi enam kui aasta tagasi kirjutas Postimees Egiptuses Kuningate Orus algavast suurest teadusuuringust, mis pidi lõppude lõpuks tooma selguse küsimusse, et kas Tutanhamoni hauakambri seina taga peitub tõepoolest teine, salajane kamber. Peitruumi olemasolule viitasid näiteks jaapani eksperdi Hirokatsu Watanabe skaneeringud, kuid vähemalt National Geographicu korraldatud lisauuring ei suutnud jaapanlase tulemusi korrata.

Oletati, et seina taga võis peidus olla ei midagi vähemat kui Tutanhamoni kasuema, kuninganna Nofretete viimne puhkekoht. Teooria kohaselt maeti vaid 19-aastaselt surnud 19-aastane Tutanhamun nimelt tema isa Ahenateni jaoks ette valistatud hauakambrisse, milles oli juba valmis ka vaarao abikaasa kamber. Lõpliku selguse saamiseks kasutas Torino Tehnikaülikooli teadlane Francesco Porcelli spetsiaalset seinte läbi valgustamise radarit. Sajandi avastust lootnud Vana-Egiptuse entusiastidele valmistab uuringu tulemus tõenäoselt pettumust, teatas AFP .

Nimelt teatas Egiptuse Antiigimuuseum oma eilses pressiteates, et Porcelli uuringust ilmnesid «selged tõendid, et Tutanhamoni hauakambri kõrval ega ka lähistel peidetud kambrit ei ole.» Ministeeriumi teatel on tegemist väga kõrge usaldusväärsusega tulemustega.