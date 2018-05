Tehisintellekti uurija: kogu meie valdkond on muutunud alkeemiaks

Esimest korda tõmbas Rahimi oma arvamuse avaldustega tähelepanu möödunud aasta detsembris erialakonverentsil kus teatas, et katse-eksitus meetodil põhinev masinõppe on sisuliselt taandunud alkeemiaks – isegi tarkvarainsenerid ise ei tea enam, miks mõned algoritmid töötavad samas, kui teised läbi kukuvad. Seetõttu puudub ka ülevaade sellest, millised tarkvara lahendused teistest paremini töötavad. Toona võeti kõne vastu 40-sekundise aplausiga, kirjutab Science .

Nüüd on mees oma ideid veelgi kogunud ja avaldanud need ka teadusartikli vormis, mida tutvustas 30. aprillil Vancouveris toimunud erialakonverentsil. Artikkel võtab kokku Rahimi ja tema kolleegide murekohad kogu tehisintellekti arengu osas.

«Kogu valdkonnas on levinud ahastus, kuna paljud meist tegelevad täiesti võõra tehnoloogiaga,» ütles Rahimi Science’ile. Kui varem on juhitud tähelepanu nii tehisintellekti nn kordamisprobleemile – enamasti ei suuda teadusgrupid üksteise tulemusi reprodutseerida – ja ka nn musta augu probleemile ehk suutmatusele tehisintellekti tulemusi selgitada, siis seekordne kriitika on sootuks laiapõhjalisem. Nagu ütles Rahimi, on kogu valdkond kujunenud omamoodi mustaks auguks.