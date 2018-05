Uuring: turism põhjustab arvatust kolm korda suuremaid süsinikuheiteid

Ajakirjas Nature Climate Change avaldatud uuringus võttis rahvusvaheline teadlaste grupp Sidney Ülikooli teadlase Arunima Maliki juhtimisel vaatluse alla 160 riigi süsinikuvood vahemikus 2009-2013. Arvestades, et seekordne uuring on kõige laiapõhjalisem, mis seni kunagi läbi viidud, on ka arusaadav, et saadud hinnang on ka senistest oluliselt kõrgem. Nimelt omistasid varasemad uuringud turismisektorile vaid 2,5-3 protsent üleilmsetest süsinikuheidetest, kogu turismisektorisse kuluva energia kokku löömisel saadi tulemuseks aga 8 protsenti.