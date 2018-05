Uuring: turism põhjustab arvatust kolm korda suuremaid süsinikuheitmeid

Ajakirjas Nature Climate Change avaldatud uuringus võttis rahvusvaheline teadlaste grupp Sidney Ülikooli teadlase Arunima Maliki juhtimisel vaatluse alla 160 riigi süsinikuvood vahemikus 2009–2013. Arvestades, et seekordne uuring on kõige laiapõhjalisem, mis seni kunagi tehtud, on ka arusaadav, et saadud hinnang on ka senistest oluliselt kõrgem. Nimelt omistasid varasemad uuringud turismisektorile vaid 2,5–3 protsenti üleilmsetest süsinikuheitmetest, kogu turismisektorisse kuluva energia kokku löömisel saadi tulemuseks aga 8 protsenti.