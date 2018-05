Interaktiivne gloobus: vaata, milline oli Maakera miljoneid aastaid tagasi

Projekti nimi on «Ancient Earth Globe». Sisuliselt on tegemist animeeritud gloobusega, mille peal on võimalik minna ajas tagasi kuni Ediacara ajastuni 600 miljonit aastat tagasi. See on ajastu, mil meredes ilmnesid alles esimesed elutegevuse märgid. Iga ajastu juurde käib ka väike kokkuvõte sellest, et tollal täpsemini toimus.