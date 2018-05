Avastus: üks Linnutee kiiremaid tähti on tulnukas teisest galaktikast

Euroopa Kosmoseagentuuri ESA kosmosemissiooni Gaia aprilli lõpus toimunud teine andmeväljastus oli üks astronoomia oodatumaid sündmusi, milleks astronoomid üle maailma aastaid valmistunud olid. Paljud olid juba ette valmis arendanud oma matemaatilised mudelid, et uute andmete kättesaadavaks muutudes need kohe kiiresti töösse panna.

Teised uurimisrühmad on aga kirjeldanud tuhandeid kiire lennuga tähti Linnutee äärealadel, mida peetakse hoopis meie naabergalaktikate kasvandikeks. Avaldatud andmekogus on sedavõrd hiiglaslik, et täheteadlastel tekkis koguni raskusi oma tähelepanu suunamisel – valida on ikkagi 1,7 miljardi tähe vahelt.