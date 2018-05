Atmosfääri CO2-sisaldus ületas järjekordse ohupiiri

Vaid neli aastat tagasi ületas kasvuhoonegaasi kontsentratsioon maailmas pöördumatute muutuste lävendiks peetava 400 ppm’i piiri. Esimest korda mõõdeti 410 ppm’i ületav CO 2 kontsentratsioon veidi enam kui aasta tagasi , kui Hawaii Mauna Loa observatooriumi mõõdikud näitasid numbrit 410,28. Vaid aastaga on nüüd aga ka kuu keskmine kontsentratsioon nii kõrgele jõudnud, kirjutab Business Insider .

Seejuures on aga märkimisväärne, et Antarktikas ja Gröönimaal kogutud jääproovide kohaselt oli atmosfääri CO 2 tase viimati nii kõrgel ligikaudu 800 000 aastat tagasi. Kogu selle aja jooksul on kontsentratsioon kõikunud vahemikus 170 kuni 280 ppmi. Samas on ka võimalik, et viimati oli CO2 tase nii kõge koguni kaks kuni 14 miljonit aastat tagasi.