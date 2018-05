Teadlased: Hawaii vulkaanipurse võib kesta veel aastaid

Kuigi esmapilgul võiks arvata, et tegemist on vaid mööduva nähtusega, on Kīlauea tegelikult pursanud 1983. aastast saadik ning käimas on juba 62. kõrgema aktiivsusega purskamise episood. Seekordne on varasematest võimsam, kuna hõlmas endas vulkaani sisese laavakambri kokkukukkumist, mis pressis suurema koguse vedelat kivi šahtide kaudu välja, põhjustades veel ka 6,9-magnituudilise maavärina, kirjutab Science Alert.