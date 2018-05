Kurioosum: Veiko Eltermanni muutumatud seisukohad

Sellest ajast saadik on RMK raiemahud kogu aeg kasvanud, kolmel viimasel aastal on uuendusraie pindala olnud üle 10 000 hektari aastas. Ometi väidab Veiko Eltermann aprillikuu Ärilehe intervjuus jätkuvalt, et meil ei raiuta liiga palju. Küsisin Eltermannilt, miks on tema seisukohad kümne aastaga nii oluliselt muutunud ja miks ta ei osanud kümme aastat tagasi prognoosida riigimetsas toimuvat.