Uuring: globaalne soojenemine põhjustas ürgse plahvatuse elurikkuses

Kambriumi plahvatusena tuntud ajaperiood on meie planeedi ajaloos oluline, kuna just selle vaid 20-25 miljoni aasta pikkuse perioodi sisse on dateeritud suurem osa olulisematest loomade hõimkondi, nende hulgas ka selgroogsete eelkäijad keelikloomad. Mõistagi pakuvad suuri muutusi kaasa toonud perioodi üksikasjad elu ajalugu uurivatele teadlastele suurt huvi – millised olud sellist elu plahvatamist soosisid?