Mainekas Rootsi ülikool on hädas vaktsiiniohtu kuulutava libateadlasega

Alates 2014. aastast on mitmetes teadusajakirjades ilmunud artikleid, milles väidetavalt Karolinska Instituudiga seotud teadlane kirjeldab vaktsineerimise, konkreetsemalt inimese papilloomiviirusega seotud terviseriske ja nende seoseid emakakaelavähiga, kirjutab The Local .

«Kui ülikooliga mitte seotud inimene väidab end siiski olevat meie töötaja, on see väga tõsine asi. See on täiesti vastuvõtamatu,» ütles Sveriges Radiole ülikooli kommunikatsioonijuht Peter Andreasson.