Looduse Aasta Foto 2018 võitis Mikk Matsi fotoga «Karupere»

Žürii esimehe Rein Marani sõnul on loodusfotograafial väga oluline roll looduskaitses. Aasta loodusfotot – «Karupere» – iseloomustades sõnas ta, et selles pildis on selge sõnum: «võidupildis on pöördumine, et meil peaks olema kõigil ruumi. Meie seisame teeserval, meie ja metsa vahel on karud ja vaatavad küsivalt meie poole, kas ka neile on kohta.»