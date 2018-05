Hawaii vulkaan võib lähitulevikus lausa plahvatada

Üle saja aakri katnud laava juurdevool ei näita raugemise märke, sest maapõues asuvad magmakogumid on endiselt pingestatud. Magmaks kutsutakse sulakivimit, mis ei ole veel mäepõuest välja voolanud, vahendab BBC.

Magmakollete pingetest annab aimu mäe ja seda ümbritsevate alade seismiline aktiivsus. Kuna magma ei voola maa all vabalt vaid peab liikumiseks ennast tugevatest kivimitest mööda ja läbi pressima, põhjustab see maa liikumist ning värisemist. Praegused mõõtmised näitavad, et Kilauea mäe sisemised pinged ei ole vaibunud ning vulkanoloogid arvavad, et lähitulevikus võib esineda suurema mastaabiga plahvatus. Sellisel juhul paiskaks Kilauea atmosfääri suure koguse tuhka ning mäest voolaks välja senisest rohkem laavat.

Vulkaanilise tekkega Hawaii saared on koduks mitmetele tulemägedele ning Suursaarel asub neid rohkem kui üks. Kilauea on üks nooremaid ja aktiivsemaid, mis on vahelduva eduga laavat välja ajanud viimased 35 aastat. Praegused sündmused on vulkaani suurenenud aktiivsuse tulemus.