Vaba Akadeemia loeng: astronoom Tõnu Viik meid ähvardavatest kosmilistest ohtudest

17. mail kell 18.15 peab Tartu Katoliku Hariduskeskuses (Jakobi 41) Vaba akadeemia avaliku loengu astronoom Tõnu Viik. Ettekandes ei tule juttu meie riigi naabritest, vaid taevastest naabritest, mis võivad vägagi ohtlikud olla. Kaali järv ju tuletab meile seda võimalust alati meelde. Aga millised need ohtlikud naabrid on; kust nad pärit on - no taevast küll, aga kust ikkagi täpsemalt; kui hullud võivad selliste kukkumiste tagajärjed olla; kuidas selliseid õnnetusi ära hoida ja kas äkki võib neist võimalikest kukkujatest ka kasu tõusta.