Lapsevankri kujunemislugu meil ja mujal: Eestisse tõi vankrite tootmise Nõukogude võim

Emadepäevast Eestis

Eestis oli emadepäeva idee ellukutsuja karskustegelane, ajakirjanik, kirjanik Helmi Mäelo (1898 – 1978), kes korraldas 1922. aastal Udernas oma ema auks 1922. aasta suvel piduliku emadepäeva. Järgnevail aastail korraldas ja propageeris emadepäeva 1923. aastal asutatud Naiste Karskusliit koolide, seltside ja ka kiriku toetusel juba laiemalt.

Liidu juhataja Helmi Johanna Põld oli ise 11 lapse ema ja Liidu sekretäril Helmi Mäelol oli 3 last. Emadepäeva pühitseti siis maikuu kolmandal pühapäeval. 1928. aastast hakati emadepäeva tähistama hoopis maikuu teisel pühapäeval, nagu see on tavaks ka Ameerikas, kust see tähtpäev 1907. aastal alguse sai. Emadepäeva tähistamine kogus populaarsust ja seda tähistati kuni 1940. aastani. Uuesti hakati Eestis emadepäeva tähistama 1988. aastal.