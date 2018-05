Leid: plastikprügi on jõudnud ka maailmamere sügavaimasse punkti

Ookeanide prügisse uppumine ei tohiks tõenäoselt kellelegi suurem üllatus olla, kuid vahetevahel ilmub siiski uudiseid, mis panevad kogu probleemi uude valgusesse. Jaapani teadlaste värske uuring näitab nimelt, et prügineeduse vastu ei ole kaitstud ka maailma sügavaimad piirkonnad, kaasa arvatud ka sügavaim Mariaani süvik. Just sealt leidsid Jaapani JAMSTECi agentuuri teadlased ühekordseks kasutamiseks mõeldud räsitud kilekoti, kirjutab Science Alert .

Maailma sügavaimaks kilekotiks tituleeritud sinakas kott pildistati üles üsna täpselt 20 aastat tagasi 1998. aasta 20. mail. Tõenäoselt on see tänaseks lagunud suureks hulgaks väiksemateks tükkideks.

Analüüsitud fotod kajastavad vaid üht osa mereprügist, kuna on tehtud merepõhja uurimise käigus – ookeanides hõljuva prügi hulka need ei hõlma. Samas näib, et süvameri võibki prügi lõppsihtpaigaks kujuneda. Jaapanlaste uuringus kirjeldatud prügi kohal leviv hõljum kahjustab aga mereloomade käekäik juba praegu.