Radaripilt kinnitab: Põhja-Korea tuumakatsetus liigutas mäe paigast

Diktatuuririigi möödunud aasta septembris läbi viidud tuumakatsetused ja neile järgnenud ootamatu avanemine rahvusvahelistes suhetes on tekitanud paljudes küsimust, et mis siis ikkagi toimus. Näiteks avaldasid hiina geoloogid hiljuti uuringu, milles väitsid seismoloogilistele andmetele tuginedes, et mitmed järjepanu läbi viidud plahvatused võivad olla tekitanud tõsiseid keskkonnakahjusid ning katsetega jätkamine tooks juba kaasa tuumakatastroofi, kirjutab Nature.