Teadlaste avastus pöörab kalade kaitsmise tava pea peale

Erinevalt imetajatest kasvab kalade viljakus nende eaga. Vanemad kalad, kes kasvavad surmani, suudavad lihtsalt suurem kehamassi tõttu rohkem kudeda. Nõndanimetatud ülikudejaid on vähe uuritud ning möödunud nädalal teadusajakirjas Science ilmunud uuringu näol on tegemist esmakordse meta-analüüsiga. Töö käigus uuriti üle kolmesaja kalaliigi munade rohkust, suurust ning kalorsust.

Need kolm faktorit näitavad, mil määral kalad panustavad koetud munadesse, kui palju energiat nad kudemisse suunavad. Selgub, et 95 protsendil analüüsitud liikidest on vanad emased kalad ülikudejad, see tähendab, et nad koevad proportsionaalselt rohkem kui väiksemad ja nooremad suguõed. Näiteks suudab 70 sentimeetrit pikk tursk kudeda kaheksa korda rohkem kui poole väiksem liigikaaslane.