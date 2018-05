Kurioosum. Metsa juurdekasv

See on ka üks rahvusvahelise säästva metsanduse indikaatoritest, mida Eesti on lubanud järgida. Paul Reim toob juba oma 1937. aastal ilmunud kirjutises «Metsamajandus Eestis» eraldi välja netojuurdekasvu ja raiemahte võrdleb ikka netojuurdekasvuga. Praegu, 21. sajandi Eestis, esitatakse meile aga järjekindlalt andmeid kogu jooksva juurdekasvu kohta ning sellega võrreldakse raiemahte, kuigi probleemile on ajakirjanduses palju kordi tähelepanu juhitud.