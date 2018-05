Vana metsa raiumata jätmine ei tähenda majanduslikku kahju

Oleme viimaste aasta(kümne)te jooksul kuulnud jutte sellest, milline tohutu majanduslik kahju on vana metsa püstihoidmine. Seda räägivad meile nii riigi esindajad kui ka metsatöösturid ja metsamaade kokkuostjad. Nende juttudega on aeg-ajalt mindud küllaltki emotsionaalseks stiilis «raha põleb taskus». Viimati sai Erametsaliidu juhatuse liige Ando Eelmaa hakkama väljaütlemisega, et vanas metsas jalutamine «väiksemagi tuulega on väga suur julgustükk».