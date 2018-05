Uus SARS-ilaadne sigade viirus võib nakatada inimesi, kasse ja kanu

Utrechti ja Ohio ülikoolide koostöös läbi viidud uurimuse autorid rõhutavad, et seni on sigade deltacoronaviirus liigilt liigile kandunud vaid laboris, looduses pole ühtegi inimest selle viiruse kandjatena tuvastatud. Enne 2012. aastal täheldamist sigadel Hiinas ning 2014. aastal Ohio osariigis Ameerika Ühendriikides, kus viirus põhjustas loomadel kõhulahtisust, on deltacoronaviirust tuvastatud vaid mõnede lindude organismis.