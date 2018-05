Inimeste ajud rikuvad reegleid: suurem ei ole tingimata targem

Tuleb välja, et aju võimsuse taga ei seisne selle suurus, vaid keerukamad struktuurielemendid, mis koostöös võivad ka väikesest ajust teha tõhusa protsessori. H. naledi kolbad kannavad endal tunnuseid arenenud otsmikusagarast, eriti selle vasemast küljest. Töö kaasautor Shawn Hurst ütles teates: «Veel on vara spekuleerimaks H. naledi keelekasutuse või suhtlemise üle, aga tänapäeva inimestel toetub keel just aju sellele piirkonnale.» Nii H. naledi kui tänase inimese koljud kannavad tunnistust, et ajupoolkerad on omavahel nihkes, pahem natuke eespool paremast.