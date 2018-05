Teadlased avastasid kõige kiiremini kasvava musta augu

Nii nagu mitmed hiljutised avastused Universumi ja Linnutee galaktika kohta, nii on ka austraalia teadlaste avastatud meeletu hooga kasvav must auk võimalik tänu Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia kosmoseteleskoobi hiljutisele teisele andmeväljastusele, kirjutab space.com .

«See must auk kasvab nii kiiresti, et tema äärealadel tekib neelduvate gaaside vahel tugev hõõrdumine, mis omakorda tekitab kõrgeid temperatuure ja kiirgust. Nii helendabki must auk tuhandeid kordi eredamalt kui terve galaktika,» teatas uuringu juhtivautor Austraalia Riikliku Ülikooli astronoom Christian Wolf pressiteate vahendusel. Kui see must auk asuks aga Linnutee keskmes, paistaks ta Maalt vaadatuna öötaevas heledam kui Kuu ning selle valguses ei oleks suuremat osa tähti üldse näha.