Teadlased: jääaegse koopakunsti taga on autism

Penny Spikinsi, Callum Scotti ja Barry Wrighti töö tugineb eeldusel, et autismile iseloomulikud tunnused olid jääaegses Euroopas kasulikud igapäevases olelusvõitluses karmi maailmaga. Hea mälu ja võime pingsalt keskenduda tulid kasuks nii ränikivist riistade valmistamisel kui jahikäikude planeerimiseks ja ette võtmiseks. Ränikivist tõhusa teraviku vormimine oli pikajaaline põhjalik ettevõtmine ning saakloomade hõreduse tõttu pidi võtma ette pikki retki, kus geograafiline mälu tuli ainult kasuks.

Jääaegse kunsti uurija Spikins ütles Independentile: «Kahtlustame, et varajane pärilik autism oli osalt evolutsiooniline vastus jääaja karmidele oludele. Ilma autismiga seonduvate oskuste arenguta on kujuteldav, et inimesed ei oleks paiguti pakast ja toidunappust üle elanud.»