Arheoloogid avastasid poole väljakaevamise pealt, et uurivad iidset Assüüria linna

92 savitahvli täpsem ülevaatamine reetis, et tegemist peab olema mitmetest muistsetest kirjandusallikatest tuntud Mardamani linnaga. Kunagi püsis see korduvatest vallutustest, hävitamistest ja taas ülesehitamistest hoolimata olulise piirkondliku ärikeskusena. Teatud perioodidel oli see ka Mesopotaamia provintsi ja hiljem ka iseseisva väikeriigi pealinnaks.