Uuring: osoonikihi hävitaja salajane allikas on kusagil Kagu-Aasias

Kloori, fluoori ja süsiniku ühendid (ingliskeelse lühendiga CFC'd) on orgaanilised kemikaalid mida on 20. sajandil kasutatud nii jahutuseadmetetes nagu külmkapid kui ka aerosoolides. Kuna need mõjuvad hävitavalt osoonikihile, siis keelustati CFC'de ja ka teiste sarnase toimega ühendite kasutamine 1987. aastal Montreali protokollides. CFC'd lagunevad atmosfääri sattudes kiiresti ning kloor seob osooni, süües auke maailma päikese radiatsiooni eest kaitsvasse kihti, vahendab BBC.

Ajakirjas Nature avaldatud teadustöö autorid eesotsas Stephen Montzkaga peavad tõenäoliseks, et alates 2012. aastast toimunud CFC-11 kahanemise pidurdumine ei seleta vanadest kogumispaikadest pärinev aine, vaid kuskil maailmas peab olema uus illegaalse CFC-11 allikas. Mõni seni teadmata tehas peab CFC-11 kas meelega juurde tootma või on tegemist mõne muu keemilise ühendi tootmise kõrvalporduktina.

Kuna 2013. aastal mõõdeti suurenevaid CFC-11 koguseid Mauna Loa observatooriumis Hawaii saartel, siis peab Montzka kaunis tõenäoliseks, et allikas asub kuskil Euraasia mandri idaosas. «Meie mõõtmised on tehtud üpris kaugelt, peame ootama kohalikke vaatlusi, et aine allikas täpsemalt kindlaks teha,» ütles Montzka BBC’le.

Kuigi nii aerosoolide kui jahutusseadmete tootmiseks on loodud uusi ja ohutumaid ühendeid on need enamasti kallimad kui CFC klassi kuuluvad ained. Seetõttu võib uue allika põhjus olla majanduslik.