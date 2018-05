Sisalike saladuslik roheline veri on segase evolutsiooni tunnus

Taksonoomilisse perekonda Prasinohaema kuuluvad skingid on loomamaailmas haruldased, sest nende verd, keeli ja teisigi organeid värvib pigment biliverdiin ehk sapiroheline. Skinkide veres leidub seda kuni 200 korda rohkem kui on inimesele surmav annus. Biliverdiini rohkus põhjustab inimeses kollatõbe ning vaid 50 mikromooli ainet vereliitri kohta on inimesele surmav, vahendab Science News.

Selle skinkide perekonna teaduslik nimetus tähendabki roheverelisi ning see teeb perekonna kuus liiki sisuliselt ainulaadseks. Rohekat verd on täheldatud vaid paari kalaliigi, kahepaikse ning putuka juures ning neilgi on biliverdiini kogused organismis tunduvalt madalamad.

Bioloog Christopher Austin avaldas oma ja kolleegide töö ajakirjas Science Adavances. Nad uurisid rohevereliste sisalike DNA'd ning selgus, et biliverdiini rohkus ei arenenud välja ühe ainsa evolutsioonilise sammuna. Sisalike pärilikkusainest selgus, et biliverdiini rohkus hakkas arenema neljal erineval evolutsioonilisel juhtumil. Nende protsesside tulemusena tekkisid täiesti omanäolised loomad, kellel veri nõnda rohekas, et hemoglobiini puna selle alla mattub.

Austin loodab biliverdiini rohkust uurides välja selgitada, kuidas toimivad sappi tootmist mõjutavad tõved inimestel ja ka teistel loomadel.