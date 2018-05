Video: Yellowstone'i hiidvulkaani geiser on tänavu kevadel juba neli korda pursanud

Viimati purskas Steamboat säärase aktiivsusega aastal 2003. Nii siis kui ka praegu ei saa rääkida ohust, et Yellowstone'i hiidvulkaan näitab märke rahutusest. Viimati purskas vulkaan 70 000 aastat tagasi. «Pole ühtegi märki, et mingisugunegi vulkaaniline purse oleks tulemas,» vahendab GeologyIn Yellowstone'i Vulkaaniobservatooriumi juhi Michael Polandi sõnu.

Kahjuks magasid teadlased kõik geisri pursked maha ning ühegi inimese silm ei ole tänavusi purskeid näinud, neist annavad tunnistust vaid aurusambad ning kaugsensorite andmed. Poland ütles CNN’ile, et plaanis on Steamboat’i ümber paigutada seismilised andurid, et täpselt tabada purske üksikasju ning ehk ka põhjuseid.