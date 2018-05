Lähis-Idas ratsutati ammu enne hobuse kodustamist

4700 aastat tagasi liikus karavan Egiptusest läbi Iisraeli, suunaga Tell Es-Safi ehk Gath’i linna. Rännaku käigus ehitati teadmata põhjusel väike savihoone, tapeti noor eesel ning maeti hoone vundamendi alla. Arheoloogid arvavad, et loom ohverdati tagamaks hoone püsimine. Aastal 2008 välja kaevatud leiu puhul on iseäralik, et eesli tagumised hambad olid muljutud viisil, mis viitab suuliste kasutamisele. Tänapäevastel ratsaloomadel on suuliste kasutamise tõttu samasugused kulutused hambumusel, vahendab Science.